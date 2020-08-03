В Украине уже более 73 тысяч человек заразились коронавирусом: статистика в регионах

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 990 человек.

По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировано 13 летальных случаев, зато выздоровели – 333 пациента.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус СНБО.

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Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 73 158 жителей Украины, из них умерли от осложнений и существующих сопутствующих заболеваний – 1 738, зато выздоровели – 39 876. Активных больных сейчас 31 544.

Коронавирус в областях Украины

Львовская область – 9 921;

Киев – 8 554;

Ривненская область – 6 270;

Черновицкая область – 6 143;

Закарпатская область – 5 318;

Ивано-Франковская область – 4 914;

Волынская область – 3 949;

Киевская область – 3 845;

Харьковская область – 3 950;

Одесская область – 3 482;

Тернопольская область – 3 113;

Винницкая область – 2 815;

Житомирская область – 1 948;

Днепропетровская область – 1 438;

Хмельницкая область – 1 189;

Черкасская область – 954;

Донецкая область – 898;

Черниговская область – 900;

Запорожская область – 846;

Кировоградская область – 711;

Николаевская область – 642;

Сумская область – 541;

Полтавская область – 459;

Херсонская область – 230;

Луганская область – 128.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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