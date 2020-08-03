В Украине уже более 73 тысяч человек заразились коронавирусом: статистика в регионах
По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировано 13 летальных случаев, зато выздоровели – 333 пациента.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус СНБО.
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Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 73 158 жителей Украины, из них умерли от осложнений и существующих сопутствующих заболеваний – 1 738, зато выздоровели – 39 876. Активных больных сейчас 31 544.
Коронавирус в областях Украины
Львовская область – 9 921;
Киев – 8 554;
Ривненская область – 6 270;
Черновицкая область – 6 143;
Закарпатская область – 5 318;
Ивано-Франковская область – 4 914;
Волынская область – 3 949;
Киевская область – 3 845;
Харьковская область – 3 950;
Одесская область – 3 482;
Тернопольская область – 3 113;
Винницкая область – 2 815;
Житомирская область – 1 948;
Днепропетровская область – 1 438;
Хмельницкая область – 1 189;
Черкасская область – 954;
Донецкая область – 898;
Черниговская область – 900;
Запорожская область – 846;
Кировоградская область – 711;
Николаевская область – 642;
Сумская область – 541;
Полтавская область – 459;
Херсонская область – 230;
Луганская область – 128.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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