В Украине зафиксировали уже более 24 тысяч случаев коронавируса, за сутки - 340 новых (видео)

За время пандемии 9 тыс. 690 человек выздоровели, 718 умерли.

В Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 (+10) летальных, 9 690 (+152) пациентов выздоровело.

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За сутки было зафиксировано 340 новых случаев коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

г. Киев - 3043 случая;

Киевская область - 1600 случаев;

Львовская область - 1700 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1770 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1176 случаев;

Харьковская область - 1083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черновицкая область - 3377 случаев;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 мая в Украине заболели 23 тыс. 672 человека, из них - 1 тыс. 712 детей, а также 4 тыс. 542 медработника.

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