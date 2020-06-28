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В Украине установлен антирекорд по суточному числу госпитализированных с коронавирусом

11:13, 28 июня 2020
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В Украине госпитализировали рекордное количество больных с коронавирусом / УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга.

Он отметил, что за минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 917 человек, из них 61 ребенок и 65 медицинских работников. «Было госпитализировано 237 человек. Это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц», - заявил Степанов.

«За последние сутки зафиксировано 19 летальных исходов, при этом поправились 233 пациента. В общем за все время пандемии заболели 42 тыс. 982 человека, из них 3 тыс. 147 детей, а также 6 тыс. 580 медработников», - сказал министр.

При этом, по его словам, в целом поправились 18 тыс. 934 человека, умерли 1 тыс. 129.

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