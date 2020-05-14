В Украине уровень летальных случаев COVID-19 составляет 2,7%

Президенту доложили, что среди "лидеров" по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев.

В Украине уровень летальных случаев COVID-19 остается невысоким - на уровне 2,7% от всех инфицированных.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

На традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского, ему доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев.

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«За минувшие сутки в целом в Украине количество выздоровевших превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни - 427 и 422 соответственно. Уровень летальности остается невысоким - 2,7%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.