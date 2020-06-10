В Госпогранслужбе зафиксировали первую смерть от коронавируса

По состоянию на 10 июня в ГПСУ зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19.

Умер работник Госпогранслужбы Украины, которому клинически поставлен диагноз COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вчера умер сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому клинически поставлен диагноз COVID-19», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что он 5 июня был госпитализирован с двухсторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Состояние больного ухудшилось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако из-за обострения состояния и наличие сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

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В Госпогранслужбе выразили соболезнования семье умершего.

По данным ведомства, по состоянию на 10 июня в ГПСУ зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19. 36 работников и военнослужащих ГПСУ выздоровели, 21 – проходят лечение. Среди тех, кто лечатся, нет человек в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10 июня зафиксировано 28 тыс. 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 тыс. 769 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 525 новых случаев.

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