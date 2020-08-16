В Украине существенно уменьшается число медработников, которые инфицируются COVID-19 - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов также сообщил, что за время пандемии для больниц закупили большое количество аппаратов ИВЛ, а количество тестирований на коронавирус с марта увеличилась почти в 100 раз.

В Украине существенно уменьшается количество медработников, которые инфицируются коронавирусом.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил во время брифинга.

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«Мы продолжаем насыщать наши больницы средствами индивидуальной защиты, потому что для нас очень важно - чтобы были здоровыми наши медики. Вы можете увидеть, что процент медицинских работников от общего количества заболевших существенно уменьшается, и мы уже говорим, что общее количество - на уровне 5-6% от количества больных, он продолжает снижаться, и уже сейчас мы находимся в европейских пределах этих показателей », - сказал Степанов.

Также министр отметил, что за время пандемии в украинских медучреждениях было существенно увеличено количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и сейчас в больницах, выделенных для больных COVID-19 по всей стране, насчитывается около 3,7 тыс. единиц таких аппаратов.

«Еще один вопрос, который для нас был важен, особенно в начале пандемии - это количество коек с подведенным кислородом, и здесь тоже у нас большой прогресс. Мы существенно увеличили это количество. И на сегодняшний день количество коек достигло уже 9,5 тыс. в целом по стране. Но мы все равно считаем, что это количество надо увеличивать», - отметил министр.

По словам Степанова, резкий рост числа больных COVID-19 ожидался осенью, когда начинается сезон заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями.

«Но COVID-19 внес свои коррективы, и мы увидели резкий рост в августе. Именно поэтому на прошлой неделе по нашему предложению комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение дать соответствующее поручение председателям областных государственных администраций быстро увеличить (в больницах) количество коек с подведенным кислородом. Это важно, потому что подавляющее большинство госпитализируемых лиц нуждаются именно в кислородной терапии», - сказал Степанов.

Он также сообщил о значительном увеличении числа тестов как основного метода диагностики COVID-19, ведь от этого зависят схемы лечения больных. По словам министра, число тестирований в Украине с начала пандемии было увеличено почти в 100 раз.

Свежая статистика по коронавирусу в Украине

За прошедшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 1 тыс. 637 человек, из них 55 медработников.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 91 тыс. 356 человек, из них 9 тыс. 684 медработников.

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Автор: Екатерина Жирий