Украинские врачи низко оценивают готовность системы здравоохранения к COVID-19 - социолог

38% опрошенных медиков считают, что в конце мая - начале июня можно будет смягчать карантинные мероприятия.

Врачи оценивают как низкую готовность украинской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации результатов социологического исследования "Коронавирус глазами медработников Украины" рассказал директор Исследовательской компании "Active group" Александр Позний.

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Так, медиков спросили, готова ли система здравоохранения и именно их медицинское учреждение к COVID-19, а также по уровню подготовки персонала.

"Сами врачи считают, что система здравоохранения готова к борьбе с пандемией на 1,97 балла из 5 возможных. Готовность именно медицинского учреждения - на 2,2 балла из 5 возможных. А уровень подготовки персонала на 2 и почти 2,5 балла из 5 возможных. Соответственно, мы видим очень низкие оценки, которые сами врачи ставят готовности всей системы здравоохранения к борьбе с пандемией", - рассказал Позний.

Также врачей спросили, обеспечивают реальную борьбу с пандемией карантинные мероприятия, что проводятся в Украине.

"51% сказали, что "скорее да", и еще 7% сказали, что "вполне так". То есть, в принципе, большинство врачей считают, что меры достаточны", - сказал Позний и добавил, что тех, кто считает, что меры "скорее недостаточно", или же они совсем не обеспечивают борьбу с пандемией, – почти 30%.

На вопрос относительно того, насколько карантинные меры, введенные государством, являются адекватными ситуации, 20% назвали их "полностью адекватными", а еще 40% считают эти меры недостаточными и высказываются за более жесткие меры; 26% считают, что необходимо было вводить принципиально другой подход к карантину.

Кроме того, на вопрос, насколько карантинные меры были своевременными, почти 50% ответили, что они являются своевременными, а еще 33% считают, что меры были приняты слишком поздно. По мнению 3,7% опрошенных, меры были приняты рано.

На вопрос относительно оценки эффективности работы органов власти в борьбе с пандемией, центральную власть врачи оценили на 2,1 балла из 5 возможных, а местную власть - на 2,3 балла.

В отношении организации местной властью доставки медицинского персонала на работу, почти все врачи осанки негативные оценки. Средняя оценка - 2,1 балла.

"Когда мы собирали качественную информацию из врачей, они говорили, что или они сами заказывают такси, или это знакомые, друзья подвозят, или волонтеры", - пояснил Позний.

Относительно оценки предложения о необходимости массового тестирования населения на коронавирус SARS-CoV-2 53,9% указали, что массовое тестирование необходимо сделать, еще 30% считают, что это желательно сделать, но не обязательно.

Кроме того, на вопрос о качестве тестов на коронавирус SARS-CoV-2, которые сейчас есть в Украине, средняя оценка медиков составила 2,5 балла.

"На 1, 2 и 3 балла эти тесты суммарно оценили почти 75% от всех медиков. То есть, в принципе, медики не очень лестно оценивают качество тех тестов, которые сейчас есть в Украине", - отметил представитель компании.

На вопрос, считают врачи адекватным реальности тот поток информации относительно заболевания, который есть в медиа, то 20% считают его полностью адекватным, 19% считают, что сми преувеличивают риски; еще 20% указывают, что риски приуменьшается; 14,5% считают, что поток "полностью неадекватен"; 26% не смогли ответить на этот вопрос.

В то же время, на вопрос, когда, по мнению медиков, можно будет смягчать карантинные мероприятия, 20% сказали, что уже в апреле; 38% сказали, что в конце мая - начале июня; еще почти 25% врачей вообще не смогли определиться с ответом.

Относительно безопасности медиков на рабочем месте 45% указали, что чувствуют себя "скорее в опасности", 24% – чувствуют себя "в полной опасности на рабочем месте.

Кроме того, медикам поставили вопрос относительно обеспечения средствами личной защиты во время работы, а именно, защитными перчатками, очками, масками, костюмами и дезинфекторами.

"Лучше всего они обеспечены защитными перчатками - почти 3 балла из 5 возможных. Маски - 2,6 балла и защитными очками - на 2,3 балла", - рассказал Позний и добавил, что наличие дезинфекторов оценили в 3,1 балла, а наличие защитных костюмов оценили лишь на 2 балла.

Относительно изменения заработной платы во время карантина 60% врачей указали, что зарплата не изменилась; 12% указали, что зарплата немного уменьшилась; 17% - существенно уменьшилась; 4,4% врачей затруднились ответить на этот вопрос; около 2% указали, что их заработная плата немного увеличилась.

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Вместе с тем на вопрос, является ли для врачей доплата к зарплате мотивацией рисковать своей жизнью во время эпидемии, 27% сказали, что это является принципиальным; еще 27% отметили, что это "немного мотивирует"; 29% отметили, что деньги не влияют на их готовность к борьбе с эпидемией; еще 15,7% не определились с ответом.

Относительно изменения графика работы 31% опрошенных отметили, что их нагрузка уменьшилась; у 25% график стал немного более напряженный; в 17% график стал гораздо более напряженный; в 13% нагрузки значительно уменьшилось или вообще исчезло.

Кроме того, на вопрос, вынуждало руководство брать отпуск за свой счет без сохранения заработной платы, 66% врачей ответили, что их не заставляли; 20% указали, что персонально их не заставляли, но они знают про такие ситуации; 11% сообщили, что их заставляли брать отпуск за свой счет без сохранения зарплаты.

Относительно оценки деятельности профсоюза медработников течение последних 3 лет относительно их социальной защиты, на 4 или 5 баллов (из 5 возможных) эту деятельность оценили всего лишь почти 9% врачей.

Оценивая реформы, которые происходят в стране в сфере охраны здоровья, реформу первичного звена медицинской помощи "скорее положительно" или "положительно" оценивают почти 55%; вторичного звена - 25%, экстренной звена - около 27% опрошенных.

По вопросу об отношении к старту проведения реформы вторичного звена именно во время карантина было установлено, что "негативно" или "почти отрицательно" к этому относятся почти 75% врачей.

Позний сообщил, что национальное исследование, что является совместным проектом "Active-group", Всеукраинского врачебного общества и Ассоциации городов Украины, был проведен с 13 по 21 апреля. Опрошено 4 тыс. 510 врачей из разных областей Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Если взять эти данные соответственно количеству врачей, которые есть в Украине, мы опросили более чем 1% от всех медицинских работников, которые есть в Украине", - добавил Позний.

Он также отметил, что исследование проводилось методом онлайн-опроса. Оно является репрезентативной по полу, географии проживания, форме собственности медицинских учреждений, в которых работают опрошенные медики, и по виду оказания медицинской помощи (первичное, вторичное и третичное звено).

Погрешность исследования составляет 1,5% для значений, близких к 50%.

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