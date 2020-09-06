Младший медицинский персонал будет дополнительно получать более тысячи гривень, врачи - более трех тысяч.

Уже с сентября украинские медицинские работники начнут получать дополнительные доплаты. В бюджете на это предусмотрено около 6 миллиардов гривень.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава напомнил, что средняя заработная плата в системе здравоохранения пока на 30% ниже средней заработной платы в Украине.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате ... Если мы говорим о враче, то это в среднем 3560 грн, средний медицинский персонал - около 2500 грн, и младший медицинский персонал - около 1250 грн", - сообщил министр.

Степанов отметил, что доплаты являются лишь "первым шагом". Начиная со следующего года, в правительстве будут предлагать радикально, существенно повысить заработную плату. Соответствующие предложения по существенному увеличению расходов на здравоохранение уже поданы в Министерство финансов.

«По нашему мнению, справедливая заработная плата -это, если мы говорим о враче, то после интернатуры он должен получать заработную плату начиная с 20-25 тысяч гривень», - отметил Степанов.

Доплаты медикам в Украине 2020

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.

Начисление выплат сопровождалось сложностями. Лишь 30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договоры со всеми больницами,

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Автор: Дмитрий Захаров