Украина получила первые 200 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства

На следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов.

В Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тысяч единиц на выходных будет отправлена в регионы.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента со ссылкой на секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко.

«Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 тысяч тестов. Они на выходных разъедутся по областям, в специальне лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирования», – сказал Тимошенко.

По словам секретаря Координационного совета, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов.

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Он также сообщил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты: более 360 тысяч респираторов, более 100 тысяч костюмов биозащиты, 800 тысяч реагентов для проведения ПЦР-тестов. Эти средства защиты предназначены для врачей, правоохранителей, военных.

«Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже в эти дни – вчера и сегодня – он разъезжается по стране. Все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19, в опорных больницах, получат эти средства защиты», – сказал Тимошенко.

По словам секретаря Координационного совета, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели. «Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию», – добавил Тимошенко.

Кроме того, говорится в сообщении, Министерство здравоохранения закупает средства индивидуальной защиты. «То есть, наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше», – отметил секретарь Координационного совета.

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