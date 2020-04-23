От 290 тысяч до 34 миллионов: ученые спрогнозировали, как украинцы будут болеть СOVID-19 до конца года

В своем исследовании ученые выделили четыре сценария карантинных ограничений.

Ученые Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета спрогнозировали активность распространения коронавирусной болезни.

Они оценили перспективы различных стран, в зависимости от количества населения и карантинных мероприятий (в частности, ограничения путешествий).

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Исследователи рассмотрели четыре сценария до марта 2021 года.

Среди стран, для которых делались прогнозы, есть и Украина, пишет УП.Жизнь.

По подсчетам ученых, по состоянию на 23 апреля 2020 года, на 43,9 млн населения Украины приходится 26,6 тысячи больных на коронавирус.

Напоминаем, что официально украинская власть сообщает о 7170 случаях коронавируса.

Ученые оценивали так называемый "показатель активных заражений". Он учитывает количество людей, сейчас инфицированных COVID-19, а также тех, у кого еще нет симптомов или они еще не заразны. До показателя не включаются случаи, когда люди или выздоровели от коронавируса или умерли.

Четыре сценария распространения инфекции опираются на следующие показатели:

активные инфицированные (процент населения);

период (месяц, год);

ограничительные меры в отношении путешествий (в частности, с помощью авиаперелетов) с учетом активности распространения инфекции (+/- 10%).

Сценарий 1: текущие карантинные мероприятия будут отменены через две недели без продолжения.

При таком сценарии ученые прогнозируют, что в целом до 2021 года в Украине заразится 28-34 млн человек. В процентном соотношении это 64-78% населения.

Самый высокий показатель активного инфицирования в этом случае может достигать 2-3,9% населения (890 тыс. – 1,7 млн).

Если карантинные мероприятия будут длиться всего две недели, а количество заболеваний будет на 10% больше, чем ожидалось – пик эпидемии в Украине придется на начало июня. В случае, когда количество заболеваний ожидаемая – на середину июня, а когда на 10% меньше ожидаемого – на конец месяца. Из схемы видно, что слабое или сильное ослабление мер относительно путешествий – кардинально не влияет на активность распространения. По такому прогнозу, в марте 2021 года коронавирусом будет болеть около 1% населения страны.

Сценарий № 2: меры по смягчению последствий распространения инфекции остаются в силе в течение четырех недель и впоследствии заменятся на более слабые.

При таких условиях прогнозируется, что всего к 2021 году на коронавирус в Украине заболеет от 21 до 30 млн населения (48-67%). В пиковый период распространения коронавирус, предусматривается от 350 тыс. до 1 млн (0,81-2,3%) инфицированных. Как и по предыдущему сценарию, показатели во время усиленных и ослабленных мероприятий относительно путешествий с помощью авиаперелетов критически не отличаются между собой.

Если распространение болезни будет на 10% выше, чем ожидалось, пик заболеваемости в Украине можно ожидать в конце июня. При ожидаемых показателях распространения максимальное количество инфицирований возможна в начале июля 2020 года. А если распространение болезни ниже, чем ожидалось, то пик состоится в середине июля (1% населения).

Сценарий № 3: карантинные мероприятия отменены за две недели и заменены более сильными ограничениями.

Третий сценарий наиболее эффективен для уменьшения распространения болезни. Он предполагает, что до 2021 года на COVID-19 заболеет 420-990 тысяч украинцев. То есть, 0,9-2,3% от общего количества населения. В пиковые периоды число инфицированных может достичь 34-64 тысячи больных (0,07-0,1%).

Не зависимо от усиления и ослабления ограничений относительно перелетов, а также активности распространения инфекции в пределах 10% – больше всего инфицированных прогнозируется на конец апреля 2020 года.

Сценарий № 4: текущие мероприятия по смягчению последствий остаются еще в течение двух недель, а впоследствии действуют умеренные карантинные мероприятия. При таком сценарии, пик заболеваемости приходится на начало мая.

Количество инфицированных пациентов зависит от активности распространения болезни (+/- 10%). Она может достигать 33-65 тысяч больных (0,07-0,1% населения). В общем, если соблюдать четвертого сценария ослабление карантинных мер, то к 2021 году максимально может заболеть 2,8 млн населения. Однако, если придерживаться строгих ограничений относительно путешествий, и при том, что активность распространения болезни будет ниже, чем ожидалось – минимальное количество больных может равняться 290 тысяч человек (0,65%).

В таком случае, четвертый сценарий будет более удачным, чем третий.

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Исследователи отмечают, что реальные результаты этих сценариев зависят от человеческой деятельности и ограничений для смягчения последствий распространения болезни.

При этом даже с учетом определенных карантинных ограничений, результат остается неопределенным и может зависеть от:

сезонности вируса и его реакции на изменение погодных условий;

решение о карантинных ограничений, принятые другими странами;

технический прогресс в тестировании, отслеживании контактов и разработке вакцины.

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