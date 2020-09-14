В Украине статистика по коронавирусу продолжает демонстрировать рост. Ученые прогнозируют рост количества новых зараженных COVID-19.
Читайте такжеСтепанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в "оранжевой" зоне
Об этом сообщают на сайте Национальной академии наук Украины.
Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.
"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", - говорится в сообщении.
Число выздоровевших увеличивается и составляет около 900 новых случаев в день. Ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.
Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%.
В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий.
Коронавирус в Украине: что известно
- COVID-19 вызывает симптомы, похожие на грипп, что затрудняет их дифференциацию. Коронавирус может вызвать высокую температуру, кашель, боль в теле, усталость, иногда - рвоту и диарею. И грипп, и COVID-19 могут вызвать пневмонию. В любом случае не занимайтесь самолечением, а прежде всего, звоните к врачу.
- По данным Минздрава, с начала пандемии по состоянию на утро 14 сентября на COVID-19 в Украине заболели 156 тыс. 797 человек, выздоровели 69 тыс. 543, умерли 3 тыс. 211. За прошедшие сутки зафиксировано 2 тыс. 462 новых случая COVID-19.
- Врач объяснила, может ли больной гриппом "подцепить" коронавирус
- В Минздраве заявили о снижении смертности от коронавируса за неделю: данные по регионам
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram