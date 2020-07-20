У сотрудника Шевченковского райсуда Киева обнаружили коронавирус
18:37, 20 июля 2020Страна
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Работников, которые контактировали с инфицированным, отправили на самоизоляцию.
REUTERS
У сотрудника Шевченковского районного суда Киева обнаружили COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Работников, которые контактировали с инфицированным, отправили на самоизоляцию. Также они должны будут пройти тест на коронавирус.
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Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.
При этом сам Шевченковский суд продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки.
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