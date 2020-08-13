"Не будьте легкомысленны": в Украине у еще одного нардепа подтвердили коронавирус

На сегодня коронавирусную болезнь перенесли уже около 20 народных депутатов.

В Верховной Раде зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук сообщил, что заболел COVID-19.

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"Когда ты стал цифрой из статистики заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок ", - написал нардеп на своей Facebook -странице.

Коронавирус в Верховной Раде

В Верховной Раде коронавирусной болезни перенесли уже около 20 народных депутатов.

На сегодня COVID-19 переболели: Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный), Олег Мейдич ("Батькивщина"). Валерий Божик и Юрий Аристов ("Слуга народа").

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