Только в одной области Украины за сутки не выявили случаев COVID-19
Больше всего новых случаев коронавируса за прошедшие сутки обнаружено в двух областях и Киеве, а в Херсонской области уже третий день подряд не зафиксировано ни одного инфицированного.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
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Так, согласно данным ЦОЗ, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 132, Закарпатской области - 77 и в городе Киеве - 72 случая. Зато в Херсонской области не выявлено ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Вместе с тем больше всего выздоровевших за последние 24 часа зафиксировано в Ривненской области - 80 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1369 случаев;
Волынская область — 1354 случая;
Днепропетровская область — 990 случаев;
Донецкая область — 290 случаев;
Житомирская область — 1032 случая;
Закарпатская область — 1583 случая;
Запорожская область — 521 случай;
Ивано-Франковская область — 1695 случаев;
Кировоградская область — 577 случаев;
г. Киев — 3838 случаев;
Киевская область — 1961 случай;
Львовская область — 2658 случаев;
Луганская область — 56 случаев;
Николаевская область — 320 случаев;
Одесская область — 1081 случай;
Полтавская область — 278 случаев;
Ривненская область — 2297 случаев;
Сумская область — 208 случаев;
Тернопольская область — 1403 случаи;
Харьковская область — 1482 случая;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 544 случая;
Черновицкая область — 3869 случаев;
Черкасская область — 536 случаев;
Черниговская область — 385 случаев.
Напомним, в Украине 13 июня зафиксировали новый коронавірусний антирекорд: за сутки обнаружили более 750 инфицированных. В целом случаев – 30 506. С начала пандемии болезнь забрала жизни 880 украинцев (за последние сутки – 10), зато выздоровел – 13 976 человек (за сутки – 409).
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