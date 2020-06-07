Более 12 тысяч человек в Украине выздоровели от COVID-19
На сегодня в Украине выявлено 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 485 новых случаев. За сутки от COVID-19 умерли 11 человек, всего жертвами болезни в Украине на сегодня стали 788 пациентов.
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Об этом свидетельствуют данные СНБО. Вместе с тем, 12 054 пациента выздоровели (+242 сутки). Сейчас болеют 14 157 человек. 65 105 – под подозрением.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (3639), городе Киев (3418) и Львовской области (2121)
Напомним, по состоянию на ночь воскресенья, 7 июня, общее количество пациентов, которые излечились от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3 071 403 человека. Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 855 858 инфицированных.
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