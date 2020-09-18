За все время пандемии COVID-19 заболели 11 тыс. 91 ребенок и 13 тыс. 558 медиков.

В Украине суточный прирост заражения коронавирусом остается на высоком уровне, за сутки заразились еще 3228 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

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Такие данные приводит карта СНБО.

Отметим, сегодняшняя статистика по новым случаям COVID-19 только на 356 случаев меньше вчерашнего антирекорда.

Днем ранее, 17 сентября, Минздрав отчитался о 3584 новых случаях.

По состоянию на сегодня с начала пандемии лабораторно подтверждено 169 472 подтвержденных случаев COVID-19, 3 468 смертей (+68), 75 486 (+1 573) выздоровлений.

"За минувшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 228 человек, из них 233 ребенка и 162 медицинских работника. Были госпитализированы 446 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 68 летальных случаев", - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что за все время пандемии заболели 169 тыс. 472 украинца, из них 11 тыс. 91 ребенок и 13 тыс. 558 медиков.

Степанов в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сейчас в Харьковской области (+349), хотя список по общему количеству зараженных возглавляет Киев (+291). Также сложная ситуация в Одесской области (+322) и Тернопольской области (+311).

Всего проведено 1 985 802 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5 114 случаев;

Волынская область - 6 689 случаев;

Днепропетровская область - 3 765 случаев;

Донецкая область - 2 313 случаев;

Житомирская область - 4 774 случая;

Закарпатская область -9 031 случай;

Запорожская область - 2 748 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 031 случай;

Кировоградская область - 967 случаев;

г. Киев - 18 740 случаев;

Киевская область - 7 476 случаев;

Львовская область - 17 869 случаев;

Луганская область - 706 случаев;

Николаевская область - 2 320 случаев;

Одесская область - 10 924 случая;

Полтавская область - 1 390 случаев;

Ривненская область - 10 917 случаев;

Сумская область - 2 807 случаев;

Тернопольская область - 10 705 случаев;

Харьковская область - 14 264 случая;

Херсонская область - 766 случаев;

Хмельницкая область - 4 339 случаев;

Черновицкая область - 12 793 случая;

Черкасская область - 2 891 случай;

Черниговская область - 3 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 года в Центр поступило 3 603 сообщение о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Каждый четверг в Украине принимают решение об обновлении карантинного зонирования. Впрочем, вчера этого так и не произошло. Также до сих пор не опубликованы новые требования к принятию решения по зонам карантина.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи