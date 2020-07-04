По словам Максима Степанова, подавляющее большинство людей, умерших от коронавирусной болезни, имели сопутствующие заболевания, или это были лица пожилого возраста.

Министр здравоохранения Максим Степанов убежден, что Украина преодолеет эпидемию COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на онлайн-брифинге.

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«Мы анализируем все летальные случаи - основная часть людей, которые уходят из жизни из-за COVID-19, - это люди, которые либо имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, или люди пожилого возраста - старше 65-70 лет», - сказал он.

Степанов отметил, что всегда подчеркивал, что надо следовать рекомендациям Минздрава.

«Я верю, что мы победим коронавирусную болезнь», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев.

За минувшие сутки после коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 597 пациентов, что является рекордом с начала пандемии.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 176, Киеве -118, и Волынской области - 92.

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