В рекомендациях Минздрава определена процедура, например, на случай заболевания учителя или ребенка в классе.

Министерство здравоохранения тщательно разработало все правила и рекомендации по организации учебного процесса в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает НВ.

"Я уверен, что если будут придерживаться этих правил которые мы не ввели, то учебный процесс будет безопасным", - сказал он.

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Степанов напомнил, что ранее Минздрав разработал порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, и ВНО прошло полностью безопасно.

При этом Степанов подчеркнул, что правила эпидемиологической безопасности детей одинаковые по всей стране.

"Мы достаточно четко сказали, какие школы работают, какие не работают в Украине в условиях адаптивного карантина. Четко определено, что исключительно в городах и районах, отнесенных к красному уровню опасности, только там учебный процесс прекращается и они не учатся. Все остальные работают", - сказал он.

Также министр здравоохранение отметил, что в рекомендациях Минздрава определена процедура, например, на случай заболевания учителя или ребенка в классе.

Он уточнил, что в таких случаях решения принимает врач-эпидемиолог.

"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, одеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находиться. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям. В зависимости от состояния этого ребенка он отправляется домой вместе с родителями на самоизоляцию, ставится в известность семейный врач, семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь. Если подтверждена в соответствии короновирусная болезнь, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию. Все это достаточно четко определено в алгоритмах", - сказал он.

Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".

"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

На сайте Министерства образования и науки обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: УНИАН