Для развертывания мобильных госпиталей определены три локации: Киев, Донецкая и Одесская области.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Как передает корреспондент УНИАН об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Отвечая на вопрос об открытии полевых госпиталей, министр напомнил, что для развертывания мобильных госпиталей были определены три локации: Киев, Донецкая и Одесская области.

"Местными властями было определено, в какой именно локации они могут находиться, эти госпитали. Была рассчитана сумма денежных средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек – один полевой госпиталь... Количество медицинских работников, которое будет там работать, – 1 тыс. 200 человек", - рассказал Степанов.

Читайте такжеСтепанов рассказал, в каком случае в Украине введут жесткий карантинОн добавил, что также определена сумма средств и перечень необходимого оборудования.

"Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости", - отметил чиновник.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровевшие – 168 868, летальных исходов - 7 532.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

По словам министра Степанова, Украина "дошла до точки невозврата" и ситуация с COVID-19 близка к катастрофе.

В то же время Степанов заявил, что сейчас в Минздраве не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19.

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Автор: Татьяна Поляковская