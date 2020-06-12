Степанов рассказал о количестве инфицированных COVID-19 медиков и детей

За минувшие сутки совершено 20 тыс. 173 тестирования, из них 11 тыс. 701 - методом ПЦР, 8 тыс. 472 - методом ИФА.

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 2 тыс. 244 ребенка и 5 тыс. 322 медицинских работника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

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"За прошедшие сутки заболели 683 человека, из них 152 ребенка, а также 73 медработника. Были госпитализированы 130 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 426 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 29 тыс. 753 человека, из них 2 тыс. 244 ребенка и 5 тыс. 322 медработника", - сказал министр.

По его словам, в целом выздоровели 13 тыс. 567 человек, умерли 870.

Как сказал Степанов, за минувшие сутки было совершено 20 тыс. 173 тестирования, из них 11 тыс. 701 - методом ПЦР, 8 тыс. 472 - методом ИФА.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случаев заболевания.

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