"Статистика неутешительная": Степанов рассказал о дефиците врачей

В Минздраве планируют переобучение врачей.

В областных лабораторных центрах Украины дефицит врачей-эпидемиологов сейчас составляет 48%.

Об этом в среду, 10 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Кроме того, по информации министра, не хватает врачей-лаборантов-гигиенистов (51%), и врачей-вирусологов (41%).

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"Такие данные получил от профильного директората Минздрава. Должен сказать, статистика неутешительная. Дал поручение определить необходимое количество специалистов, которые нужны Украине для лечебно-профилактических мероприятий, а также для борьбы со вспышками инфекционных болезней на будущее", - написал глава Минздрава.

Министерство уже разработало несколько механизмов, каким именно способом будет осуществляться переобучение врачей, добавил Степанов.

"Ведь угроза есть всегда, сейчас весь мир это чувствует, как никогда. И каждая страна должна быть к ней готова", - резюмировал Максим Степанов.

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