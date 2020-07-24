"Тревожный сигнал": Степанов прокомментировал высокие суточные показатели инфицирования коронавирусом в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 118, Львовской области – 126, Ровенской области – 96, Ивано-Франковской – 87, Харьковской области – 74.

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Об этом сообщили в Telegram-Минздрава со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

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"За прошедшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни", - отметил Степанов.

В Минздраве напомнили, что особенно тяжело переносят COVID-19 люди преклонного возраста и лица с сопутствующими заболеваниями.

Степанов подчеркнул, что для уменьшения риска инфицирования необходимо придерживаться масочного режима, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине коронавірусну болезнь обнаружили еще в 972 человек. Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку крупнейших за последний месяц: 26 июня был зафиксирован антирекорд, заболели 1109 человек, 25 июня — 994.

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