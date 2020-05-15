В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством выявленных вчера случаев коронавируса

В общем вчера в Украине было выявлено 483 лиц, инфицированных коронавирусом.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой и Волынской областях, и Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (84), Волынской области (47) и городе Киеве (56)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 мая в Украине зарегистрировано 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случаев.