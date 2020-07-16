В Украине за сутки зафиксировали более 800 новых случаев COVID-19: данные по областям
В Украине за минувшие сутки, 15 июля, зафиксировали 848 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно распространения коронавируса.
15 июля умерли 18 человек, 800 – выздоровели.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 56 455 случаев заболевания. Из них 1445 летальных, 28931 пациент выздоровел.
Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2221 случай;
Волынская область - 3147 случаев;
Днепропетровская область - 1163 случая;
Донецкая область - 776 случаев;
Житомирская область - 1569 случаев;
Закарпатская область - 4166 случаев;
Запорожская область - 642 случая;
Ивано-Франковская область - 3242 случая;
Кировоградская область - 675 случаев;
г. Киев - 6613 случаев;
Киевская область - 3144 случая;
Львовская область - 7622 случая;
Луганская область - 98 случаев;
Николаевская область - 498 случаев;
Одесская область - 2375 случаев;
Полтавская область - 343 случая;
Ровенская область - 4852 случая;
Сумская область - 348 случаев;
Тернопольская область - 2337 случаев;
Харьковская область - 2845 случаев;
Херсонская область - 206 случаев;
Хмельницкая область - 930 случаев;
Черновицкая область - 5232 случая;
Черкасская область - 783 случая;
Черниговская область - 628 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля 2020 в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 105 248 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 июля, было зафиксировано 836 новых случаев коронавируса.
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