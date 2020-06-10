В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством зарегистрированных случаев коронавируса за сутки

Наибольшее количество случаев заражений коронавирусом выявлено в Волынской, Львовской областях и Киеве.

Наибольшее количество случаев COVID-19 вчера выявлено в Волынской, Львовской областях и Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Волынской области - 101, Львовской области - 78 и Киеве - 57», - добавил министр.

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Всего случаи подтверждены: Винницкая обл. - 1192 (767 выздоровели); Волынская - 1214 (310 выздоровели); Днепропетровская - 973 (673 выздоровели); Донецк - 246 (121 выздоровели); Житомирская - 973 (501 выздоровел); Закарпатская - 1448 (628 выздоровели); Запорожская - 502 (296 выздоровели); Ивано-Франковск - 1622 (992 выздоровели); г. Киев - 3580 (985 выздоровели); Киевская - 1865 (595 выздоровели); Кировоградская - 562 (422 выздоровели); Луганская - 54 (43 выздоровели); Львовская - 2289 (557 выздоровели); Николаевская - 309 (199 выздоровели); Одесская - 1028 (418 выздоровели); Полтавская - 276 (256 выздоровели); Ривненская - 2122 (1115 выздоровели); Сумская - 198 (159 выздоровели); Тернопольская - 1313 (987 выздоровели); Харьковская - 1338 (626 выздоровели); Херсонская - 179 (172 выздоровели); Хмельницкая - 520 (348 выздоровели); Черкасская - 501 (346 выздоровели); Черновицкая - 3757 (1171 выздоровел); Черниговская - 320 (81 выздоровел).

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса выросло на 525 и превысило отметку в 28 тысяч.

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