В Украине подтвердилось более 700 новых случаев COVID-19, восемь больных умерли

Под подозрением на заболевание коронавирусной болезнью в Украине находятся 107 тысяч человек.

По состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявили 731 новый случай.

Читайте такжеУченые выделили шесть форм коронавируса

По данным на сайте СНБО, жертвами эпидемии в Украине стали 1485 человек (+8 смертей за сутки). На сегодня 30 879 пациентов смогли выздороветь (+354 за сутки).

Под подозрением на заболевание коронавирусной болезнью находятся 107 410 человек.

Напомним, по состоянию на утро 19 июля во всем мире зафиксировано 14 288 689 случаев коронавирусной инфекции – более чем на 180 тысяч больше, чем сутками ранее. жертвами болезни на сегодня стали 602 138 человек. В то же время, 8 027 451 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram