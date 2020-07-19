В Украине подтвердилось более 700 новых случаев COVID-19, восемь больных умерли
10:01, 19 июля 2020Страна
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Под подозрением на заболевание коронавирусной болезнью в Украине находятся 107 тысяч человек.
Коронавирус в Украине - ситуация на 19 июля / УНИАН
По состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявили 731 новый случай.
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По данным на сайте СНБО, жертвами эпидемии в Украине стали 1485 человек (+8 смертей за сутки). На сегодня 30 879 пациентов смогли выздороветь (+354 за сутки).
Под подозрением на заболевание коронавирусной болезнью находятся 107 410 человек.
Напомним, по состоянию на утро 19 июля во всем мире зафиксировано 14 288 689 случаев коронавирусной инфекции – более чем на 180 тысяч больше, чем сутками ранее. жертвами болезни на сегодня стали 602 138 человек. В то же время, 8 027 451 пациентов с COVID-19 выздоровели.
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