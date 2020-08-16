Количество случаев COVID-19 в Украине перевалило за 90 тысяч

За сутки зафиксировано 24 смерти от COVID-19.

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 1637 новых случаев.

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Как свидетельствуют данные СНБО, за сутки в стране подтвердилось 24 смерти от COVID-19. Сейчас жертвами болезни стали уже 2068 человек.

В то же время, 47 822 человека выздоровели (+392 сутки). Количество активных больных - 41 466. Более 148 тысяч человек - под подозрением на болезнь.

Коронавирус - статистика по областям

На сегодня больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области (11 951), Киеве (10 538), Черновицкой (7617), Ровенской (7538) и Ивано-Франковской области (6626)

Эпидемия коронавируса в Украине

Накануне в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. По состоянию на утро 15 августа коронавирус в Украине подтвердили у 1847 человек.

В Минздраве сообщили о резком росте количества украинцев с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Кроме того, Минздрав призвал регионы подготовиться к второй волне COVID-19 в Украине.

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