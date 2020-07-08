Степанов назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской и Ривненской областях и городе Киеве.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Чиновник отметил, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 27 тыс. 584 тестов, из них 13 тыс. 568 исследований методом ПЦР, а также 14 тыс. 016 - методом ИФА.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 117, в городе Киеве - 114 и Ривненской области - 76", - рассказал Степанов.
Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 50 тыс. 414 человек, умерли – 1 тыс. 306, выздоровели – 23 тыс. 119. Количество активных больных по состоянию на утро 8 июля составляет 25 тыс. 989 человек.
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