Количество случаев COVID-19 в Украине перевалило за 80 тысяч

Жертвами эпидемии в Украине на сегодняшний день стали 1897 человек.

По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 1199 новых случаев.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО. Жертвами эпидемии в Украине на сегодняшний день стали 1897 человек, за сутки умерли 18 больных.

В то же время, с начала эпидемии 43 972 человека выздоровели (+317 сутки). 136065 человек - под подозрением на инфекцию.

На сегодня больше всего случаев COVID-19 обнаружено в Львовской области (10 851), Киеве (9498), Ровенской (6840), Черновицкой (6669) и Закарпатской (5765) областях.

Накануне в Минздраве рассказали, где в Украине не готовы к ослаблению карантина .

На сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в городе Киев, а также в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка производится по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должны превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее 24 тестирование на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

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