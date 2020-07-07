В Минздраве назвали регионы, где вчера было обнаружено наибольшее число больных COVID-19

За прошедшие сутки было проведено 21 тыс. 374 тесты, из них 9 тысяч 343 - методом ПЦР и 12 тыс. 31 - методом ИФА.

Наибольшее количество больных COVID-19 вчера было выявлено во Львовской и Закарпатской областях и в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте такжеКоличество случаев COVID-19 в мире приближается к 12 миллионам

По словам министра, за минувшие сутки было проведено 21 тыс. 374 тесты, из них 9 тыс. 343 методом ПЦР и 12 тыс. 31 методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской - 83 и городе Киеве - 63", - отметил Степанов.

По данным Минздрава, на сегодняшний день коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 1 тыс. 979 случаев, Волынская область - 2 тыс. 788, Днепропетровская область - 1 тыс. 116, Донецкая область - 686, Житомирская область - 1 тыс. 469, Закарпатская область - 3 тыс. 458, Запорожская область - 598, Ивано-Франковская область - 2 тыс. 744, Кировоградская область - 663, г. Киев - 5 тыс. 665, Киевская область - 2 тыс. 809, Львовская область - 6 тыс. 445 Луганская область - 85, Николаевская область - 461, Одесская область - 1 тыс. 919, Полтавская область - 325, Ривненская область - 4 тыс. 228, Сумская область - 321, Тернопольская область - 2 тыс. 108, Харьковская область - 2 тыс. 416, Херсонская область - 196, Хмельницкая область - 842, Черновицкая область - 5 тыс. 32, Черкасская область - 678, Черниговская область - 576.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram