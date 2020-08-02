В Минздраве назвали уровень смертности от коронавируса в Украине

Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области, Черкасской и Закарпатской.

Показатель летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,4%.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области, Черкасской и Закарпатской.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится на сайте.

Как сообщал УНИАН, в Украине на коронавірусну болезнь COVID-19 заболели уже 72 тысячи 168 человек, за минувшие сутки - 1 тысяча 112 человек.

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