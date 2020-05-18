"Система справилась": медик объяснил, сработали ли в Украине карантинные ограничения

Эксперт напомнил, что треть инфицированных коронавирусом в Украине - медики.

Введение в Украине карантинных мероприятий дало свои результаты, считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам эксперта, сегодня многое зависит от уровня тестирования на коронавирус.

"Чем больше тестов, тем больше мы будем выявлять больных. В настоящее время медицинская система справилась со вспышкой вируса, и не все койки в реанимации заняты. Это говорит о том, что карантин сработал. Но теперь мы должны динамично работать, увеличивать для людей возможность выйти на работу, при этом серьезно вкладываться в противоэпидемические мероприятия", - пояснил он.

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Иван Сорока считает, что в настоящее время в Украине категорически не хватает лабораторий для тестирования на коронавирус. Также он предложил обустраивать больницы-трансформеры, которые можно перепрофилировать в зависимости от потребности.

"Сегодня есть инфекционное заболевание - нужно увеличить количество соответствующих больниц. Завтра поднялась рождаемость - нужны родильные отделения", - сказал он.

Соблюдение противоэпидемических мер Сорока назвал болевой точкой украинской медицины.

"30% больных - медики. Это означает, что нет обучения, люди не умеют работать со средствами. Не подготовлены стационары, они старые, они требуют чистых помещений, новых систем вентиляции. Не хватает средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минздраве озвучили перечень эпидемических показателей для смягчения карантина.

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