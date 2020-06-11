Коронавирус в Украине: СНБО советуют проверить лаборатории

Также специалисты считают, что в Украине необходимо обновить нормативно-правовую базу в сфере биозащиты.

Рабочая группа по комплексному анализу обращения с особо опасными патогенами в Украине рекомендует Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины обратиться к Кабинету министров с предложением о внеплановой проверке деятельности учреждений микробиологического профиля и состояния их защищенности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Аппарата СНБО.

Отмечается, что члены рабочей группы, которую возглавляет заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, в ходе заседания заслушали и обсудили информацию о целесообразности создания единого общего реестра лабораторий, которые работают с возбудителями различных групп патогенности, и проводят бактериологические, серологические и санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов и объектов окружающей среды.

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Также обсуждался вопрос о создании реестра лабораторий, работающих с особо опасными патогенами, и реестра штаммов особо опасных микроорганизмов с целью предотвращения их незаконного и несанкционированного использования, а также выявления угроз национальным интересам и национальной безопасности Украины.

Открывая заседание рабочей группы, заместитель секретаря СНБО отметил, что пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и потенциал их использования в качестве биологического оружия для осуществления масштабных террористических актов.

По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, необходимо усилить меры по обеспечению биологической безопасности Украины. «Необходимо разработать сильный и скоординированный ответ для отстаивания национальных интересов Украины», - заявил он.

Среди первоочередных мер, по словам Соловьева - «срочное обновление» нормативно-правовой базы в сфере осуществления биозащиты, которая должна быть гармонизирована с международными стандартами, а также инвентаризация деятельности учреждений микробиологического профиля и состояния их защищенности.

«Нам необходима общая государственная система индикации биологических патогенных агентов, порядок оперативного реагирования на них и действенные механизмы реагирования всех государственных структур на чрезвычайные ситуации, связанные с патогенами», - подчеркнул он.

Рабочая группа, в состав которой вошли известные ученые-эпидемиологи, микробиологи и инфекционисты, специалисты по вопросам безопасности пищевых продуктов и др., предоставила Аппарату СНБО ряд рекомендаций о необходимости принятия мер по обеспечению биобезопасности Украины.

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