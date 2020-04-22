Следующим вызовом в борьбе с эпидемией COVID-19 станут майские праздники - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что следующим вызовом в борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине станут майские праздники.
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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский сказал во время ежедневного совещания с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19.
По убеждению главы государства, сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском Пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай.
«Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей», - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тысяч 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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