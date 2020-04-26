В Украине COVID-19 заболели уже почти 1,7 тысячи медиков

Наибольшее количество медработников заболели, – в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях.

В Украине зарегистрировано 1676 случаев заболевания медицинских работников COVID-19, больше всего в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего число медицинских работников, заболевших COVID-19, по состоянию на сегодняшнее утро составляет 1676 работников. Наибольшее количество медработников заболели, – в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", - сказал он.

По словам Степанова, Черновицкая область "лидирует" в этой статистике, потому что там – самое большое количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, как напомнил министр, Черновицкая область была первой, куда массово пришел COVID-19.

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