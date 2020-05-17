Жертвами коронавируса в Украине стали более полутысячи человек
По состоянию на 09:00 17 мая в Украине зафиксирован 18 291 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 433 новых случая – на 95 меньше, чем было зафиксировано 16 мая (528).
Читайте такжеГлава МВФ рассказала, сколько лет понадобится на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19
Об этом свидетельствуют данные СНБО. В частности, за сутки зафиксировано 17 летальных случаев – жертвами эпидемии в Украине стали 514 человек.
Одновременно, 210 пациентов за сутки выздоровели. Сейчас их общее количество составляет 5116 человек.
45 038 человек сейчас находятся под подозрением на инфицирование.
Напомним, по состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире