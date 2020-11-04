Речь идет как о централизованной разводке кислорода, так и о концентраторах, которые также считаются в статистике как кислородные точки.

По состоянию на 3 ноября кислородом обеспечено 19 972 койки, отведенных под лечение коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

"Всего 10 августа была поставлена задача подготовить под ковид 52 тысячи коек, из них 42 189 должны были быть обеспечены кислородом. По состоянию на сегодня имеем 19 972 кровати с кислородом", - сказал Ляшко.

По его словам, речь идет как о централизованной разводке кислорода, так и о концентраторах, которые также считаются в статистике как кислородные точки.

Главный санврач напомнил, что соответствующая задача (обеспечить кислородом 80% ковидных коек) была поставлена перед главами областных администраций еще в августе.

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"Они обещали, что все будет сделано. В сентябре мы анализируем ситуацию и видим, что количество коек с кислородом не увеличивается. Опять всех собираем и спрашиваем: "что происходит, у вас не хватает денег?" Говорят, что да, не хватает денег. Собираем потребность, 10 октября передаем в регионы субвенцию - 572 млн грн. Доводим средства до места назначения и просим регионы сказать, сколько они до 1 ноября успеют обеспечить кислорода. Они показывают: оборудуем 17 тысяч коек, в придачу к тем 16, которые уже были. Но по состоянию на 3 ноября они оборудовали только 3600, то есть, всего имеем 19,972 кровати с кислородом. Сегодня премьер провел еще раз селекторное совещание, еще раз прошлись по каждой области, по каждой цифре, по каждой потребности", - говорит Ляшко.

Коронавирус в Украине: новости

В Украине за минувшие сутки на COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека умерли 199. За последние сутки было госпитализировано 1 тыс. 514 человек; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований – 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 лица; летальных исходов – 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестирований – 3 млн 386 тыс. 489.

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника.

В Кабинете Министров сообщили, что пока не планируют вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

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Автор: Александр Топчий