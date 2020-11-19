Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при необходимости количество коек для больных COVID-19 может быть увеличено вдвое - до 91 тысячи.
Об этом он сказал в обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook.
«Сейчас существует 50 тысяч коек. Сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза - до 91 тысячи коек», - отметил он.
Кроме того, добавил президент, на прошлой неделе увеличилось на 5 тысяч количество коек с централизованным кислородом и концентраторами.
«В планах на эту неделю - еще несколько тысяч коек с кислородом сделаем», - заявил он.
Президент заверил, что «государство готово к любому сложному сценарию».
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Ситуация с коронавирусом в Украине: ситуация сейчас
11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.
Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 256 человек.
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