Президент заверил, что "государство готово к любому сложному сценарию".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при необходимости количество коек для больных COVID-19 может быть увеличено вдвое - до 91 тысячи.

Об этом он сказал в обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook.

«Сейчас существует 50 тысяч коек. Сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза - до 91 тысячи коек», - отметил он.

Кроме того, добавил президент, на прошлой неделе увеличилось на 5 тысяч количество коек с централизованным кислородом и концентраторами.

«В планах на эту неделю - еще несколько тысяч коек с кислородом сделаем», - заявил он.

Президент заверил, что «государство готово к любому сложному сценарию».

Ситуация с коронавирусом в Украине: ситуация сейчас

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 256 человек.

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Автор: Светлана Закелова