Почти 500 больных за сутки: в Украине уже более 8 тысяч подтвержденных инфицированных COVID-19

Одновременно 782 пациента выздоровели.

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 377; Волынская область — 212; Днепропетровская область — 240; Донецкая область — 27; Житомирская область — 337; Закарпатская область — 286; Запорожская область — 171; Ивано-Франковская область — 700; Кировоградская область — 306; м. Киев — 1159; Киевская область — 519; Львовская область — 317; Луганская область — 28; Николаевская область — 103; Одесская область — 183; Полтавская область — 169; Ровенская область — 483; Сумская область — 94; Тернопольская область — 565; Харьковская область — 125; Херсонская область — 79; Хмельницкая область — 66; Черновицкая область — 1308; Черкасская область — 249; Черниговская область — 22.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.