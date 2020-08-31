Степанов отметил, что приоритетная задача на сегодня - обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечение больных COVID-19.

В Украине для госпитализации пациентов с COVID-19 сейчас готовы более 36 тыс. коек, почти 11 тыс. 200 из них обеспечены точками подачи кислорода.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодня в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9 тыс. 972 койки: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена задача увеличить количество коек с подводом кислорода. Для ускорения этого процесса Минздрав инициировал постановление Кабинета министров о финансировании работ по подведению централизованной подачи кислорода в больницах по упрощенной процедуре», - отметил Степанов.

Министр отметил также, что Минздрав фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных COVID-19 в течение последнего времени: за 24-30 августа было госпитализировано 2 тыс. 829 человек, за 17-23 августа - 2 тыс. 699, тогда как за 18-24 мая - 749.

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Степанов отметил, что приоритетная задача на сегодня - обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечение больных COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко