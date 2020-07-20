В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Украинцев в очередной раз призвали соблюдать карантинные ограничений и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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По его словам, за прошедшие сутки было проведено 9 тыс. 080 тестирований, из которых 5 тыс. 575 – методом ПЦР и 3 тыс. 505 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 115, в Закарпатской области - 86 и в Киеве - 77", - отметил министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных ограничений и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 59 тыс. 493 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 1 тыс. 498 летальных, 31 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай.

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