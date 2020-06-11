В Минздраве после нового коронавирусного антирекорда заговорили об "определенных мерах" ради здоровья украинцев

За прошедшие сутки в стране было выявлено 689 человек, инфицированных коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вчера в Украине был установлен антирекорд по количеству выявленных больных COVID-19, поэтому МЗ предлагает ввести определенные меры для сохранения жизни граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об Степанов сообщил это на онлайн-брифинге.

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"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда была достаточно напряженная ситуация..., у нас не было 689 человек, которые заболели за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. В течение недели я как министр здравоохранения призываю вас придерживаться правил безопасности и рекомендаций...

Уже было и обращение президента страны, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не исчезла, но посмотрите на улицы... - мы все вышли с карантина, мы все решили, что его уже не существует, а такой угрозы как COVID-19 уже нет", - отметил он.

Степанов напомнил, что растет не только количество тех, кто заболел за сутки, но и количество летальных случаев - вчера 23 человека, сегодня 21 человек.

"Мы будем предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев", - заявил он.

Министр считает, что при условии соблюдения карантинных ограничений количество летальных случаев и инфицирования коронавирусом будет снижаться.

"Так и должно происходить, но когда мы их не соблюдаем, мы получаем такие цифры, которые есть сейчас. Я считаю, что это очень хорошо, когда Минздрав должен за все отвечать, и не снимает с себя ответственности. Но, мне кажется, что мы все должны начать отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

По состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальные, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

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