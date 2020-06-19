"Никто не хочет продолжения карантина": в Минздраве напомнили о штрафах за нарушение ограничений

В Министерстве здравоохранения в очередной раз призвали людей и владельцев бизнеса придерживаться карантинных ограничений, чтобы снизить уровень заболеваемости.

В Министерстве здравоохранения напомнили о штрафах за нарушение карантина для заведений общественного питания, салонов красоты и магазинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители Минздрава заявили на брифинге по итогам заседания правительства.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что, по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы.

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«И когда мы говорим о соблюдении санитарных норм всеми: и людьми, и бизнесом, то мы должны понимать, что наша общая цель - преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продлении карантина, нам всем тяжело, но мы должны соблюдать прописанные на сегодняшний день нормы», - подчеркнул Ляшко.

Он напомнил о ключевых рекомендациях для магазинов, салонов красоты, офисов, ресторанов и других заведений: работники утром обязательно должны проходить температурный скрининг и обрабатывать руки антисептиком; посетители допускаются в масках, которые покрывают и лицо, и нос, по одному человеку на 10 кв. м. и должны иметь возможность обработать руки антисептиком; в общественном транспорте разрешено находиться только в маске; в общественный транспорт допускается только количество человек, равное количеству мест для сидения.

«Если ты заходишь в помещение, например, в супермаркет или торгово-развлекательный центр, и ты не пользуешься маской, то на тебя может быть наложен штраф в 17 тыс. грн. Вы должны это знать. Если ты - владелец того или иного заведения, и ты не соблюдаешь те правила, которые установлены в нашей стране, то на тебя может быть наложен штраф уже от 170 до 340 тыс. грн», - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что эти нормы так подробно разъясняются, потому что если их соблюдать, то уровень заболеваемости снизится, а необходимость в возвращении к жесткому карантину пропадет.

«Мы просим уже в течение 10 дней. Обращался уже неоднократно президент, обращался премьер-министр, и каждое утро я обращаюсь к вам на брифинге. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это все ради вашего здоровья, уважаемые украинцы. Соблюдайте правила и будьте здоровы», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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