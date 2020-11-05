Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть 15 тыс. заболеваний COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. в день.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно стремительный рост до конца года. Мы до конца месяца можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет ... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что медицинская система Украины к этому готовится.
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Коронавирус в Украине: новости
- По состоянию на утро, 5 ноября, в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Кабинет министров пока не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
- Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здании и транспорт.
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