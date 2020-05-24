На Закарпатье село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
В селе Ворочево Перечинского района Закарпатской области произошла вспышка коронавируса, заболели 28 жителей.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 24 мая (онлайн)Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.
В связи с ситуацией в облгосадминистрации провели заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации и издали распоряжение, согласно которому в пределах Ворочево установят карантинную зону.
С воскресенья, 24 мая, обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села.
Также решено проводить ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами.
Областной полиции поручили обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мероприятиями на территории Перечинской объединенной территориальной общины.
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