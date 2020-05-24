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На Закарпатье село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

18:50, 24 мая 2020
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Село закрыли на карантин / фото УНІАН

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 24 мая (онлайн)Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

В связи с ситуацией в облгосадминистрации провели заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации и издали распоряжение, согласно которому в пределах Ворочево установят карантинную зону.

С воскресенья, 24 мая, обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села.

Также решено проводить ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами.

Областной полиции поручили обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мероприятиями на территории Перечинской объединенной территориальной общины.

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