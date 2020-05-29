В Минздраве рассказали, сколько детей и медиков заболели коронавирусом в Украине за последние сутки

За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников.

В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1 тыс. 693 ребенка и 4 тыс. 411 медработников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев, при этом выздоровели 495 человек... В общей сложности за все время пандемии в Украине заболело 22811 человек, из них - 1 тыс. 693 ребенка, а также 4 тыс. 411 медработников", - отметил он.

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При этом, по его словам, в целом выздоровели 8 тыс. 934 человека, из них 2 тыс. 169 медицинских работников, летальных случаев - 679.

По его словам, больше всего подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Черновицкой области.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 58, во Львовской области - 50 и в городе Киев - 56", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 мая в стране было зарегистрировано 22 тыс. 811 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 429 новых. От начала пандемии умерли 679 человек. В то же время количество тех, кто выздоровел, составляет 8 тыс. 934 человека. За минувшие сутки умерли от коронавируса 10 человек, выздоровели – 495.

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