Рост числа больных COVID-19 не зависит от увеличения количества тестов - Степанов

В Минздраве отмечают, что количество подтвержденных случаев COVID-19 растет из-за несоблюдения украинцами карантина.

В Министерстве здравоохранения в который раз отмечают, что количество подтвержденных случаев COVID-19 растет из-за несоблюдения украинцами карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сказал: "Значительный рост количества подтвержденных случаев COVID-19 у нас началось на прошлой неделе, когда мы перешли порог и начали ставить антирекорды - более 600 и 753 случаев было на прошлой неделе. Мы связываем это с тем, что все перепутали смягчение карантинных мер с полной отменой всех ограничений, которые существуют в стране, в том числе полностью пренебрегаем теми рекомендациями, которые дает Минздрав".

Степанов уточнил, что вспышки зафиксированы в некоторых населенных пунктах, где недавно проводились массовые празднования без соблюдения карантина.

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"Чтобы снизить риск инфицирования и количество заболевших, нужно следовать рекомендациям Минздрава", - подчеркнул министр.

По словам Степанова, кроме роста количества подтвержденных случаев COVID-19 в Украине наблюдается количество обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни, а также количество госпитализированных с COVID-19 человек.

"Об усилении карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым можно определить усиление карантина на той или иной территории", – констатировал Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 16 июня зарегистрировано 32 тыс. 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 913 летальных, 14 тыс. 528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев заболевания.

Количество новых случаев COVID-19 с 8 по 14 июня

8 июня – 463,

9 июня – 395,

10 июня – 525,

11 июня – 689,

12 июня – 683,

13 июня – антирекорд: 753,

14 июня – 648.

Основные рекомендации Минздрава, чтобы не заболеть коронавирусом

Используйте защитные маски.

Держите социальную дистанцию в 1,5 метра.

Мойте руки как можно чаще.

Воздержитесь от массовых мероприятий.

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