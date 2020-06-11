В Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19

Это Львовская область - 125 случаев, Киевская область - 54, Ривненская область - 53, а также Киев - 91 случай.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки было проведено 18 тыс. 692 тестирования, из них 10 тыс. 569 - методом ПЦР, 8 тыс. 123 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 125, в Киевской области - 54, в Ривненской области - 53, а также в городе Киеве - 91", - сказал министр.

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По данным Центра общественного здоровья Минздрава, всего случаи подтверждены: Винницкая область - 1 тыс. 236 (808 выздоровели); Волынская область - 1 тыс. 266 (330 выздоровели); Днепропетровская область - 981 (695 выздоровели); Донецкая область - 269 (122 выздоровели); Житомирская область - 992 (540 выздоровели); Закарпатская область - 1 тыс. 471 (634 выздоровели); Запорожская область - 510 (303 выздоровели); Ивано-Франковская область - 1 тыс. 649 (992 выздоровели); Киев - 3 тыс. 671 (1 тыс. 53 выздоровели); Киевская область - 1 тыс. 919 (616 выздоровели); Кировоградская область - 563 (447 выздоровели); Луганская область - 54 (44 выздоровели); Львовская область - 2 тыс. 414 (589 выздоровели); Николаевская область - 311 (203 выздоровели); Одесская область - 1 тыс. 45 (421 выздоровел); Полтавская область - 276 (256 выздоровели); Ривненская область - 2 тыс. 175 (1 тыс. 164 выздоровели); Сумская область - 203 (159 выздоровели); Тернопольская область - 1 тыс. 349 (995 выздоровели); Харьковская область - 1 тыс. 374 (657 выздоровели); Херсонская область - 179 (173 выздоровели); Хмельницкая область - 523 (355 выздоровели); Черкасская область - 506 (348 выздоровели); Черновицкая область - 3 тыс. 793 (1 тыс. 176 выздоровели); Черниговская область - 341 (81 выздоровел).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 июня количество инфицированных коронавирусом возросло до 29 070 человек и увеличилась на 689 случаев за сутки.

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