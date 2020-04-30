Коронавирус в Украине может стать агрессивным – Минздрав

Главный санврач Украины подчеркнул, что в случае с пандемией COVID-19 никто не владеет ситуацией о том, как себя поведет вирус.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине с одинаковой вероятностью может как уменьшиться, так и стать агрессивным.

Однако сам выразил надежду, что в конце июля или в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране станет намного легче. Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

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"Лично я думаю, что выдыхнем.. Но прогнозировать новую инфекцию – дело неблагодарное. Можно делать прогнозы по уже исследованной инфекционной болезни и возбудителю. Например, кори. Каждые 5 лет цикличность растет, а каждые 10 – очень сильно растет. Здесь прогнозировать можно без ошибок", – сказал Ляшко.

Главный санврач Украины подчеркнул, что в случае с пандемией COVID-19 никто не владеет ситуацией о том, как себя поведет вирус. Ведь не смотря на большое количество прогнозов, они не оправдались ни в одной стране мира, начиная с Китая.

В то же время как эксперт он выразил надежду, что это будет циклическое заболевание, как и другие ОРВИ. И эпидсезон для коронавируса продлится с осени до весны, а именно с октября по май.

"Надеюсь, что со временем вирус ослабнет. Два его предшественника реализовали свой пандемический потенциал и ослабли гораздо раньше, даже не дойдя до Европы. Этот дошел и даже вызвал мировую пандемию. Он может ослабевать, но также может стать агрессивным. Это вопрос мутации вируса. Заранее предугадать невозможно", – подытожил Ляшко.

При этом главный санврач отметил, что сейчас Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии.