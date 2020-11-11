По словам министра здравоохранения, главной задачей этого периода является снижение количества жертв коронавируса.

В Украине высокая заболеваемость COVID-19 будет сохраняться минимум до апреля следующего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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«Мы будем достаточно сложно проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем», - сказал он.

По словам Степанова, главной задачей этого периода является снижение количества жертв коронавирус.

Ситуация с коронавирусом в Украине 11 ноября 2020

10 ноября в Украине зафиксировано 10 тыс. 611 новых случаев заболевания COVID-19.

Так, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили, в частности, у 350 детей и 493 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тыс. 453 человека.

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Автор: Тамара Отовская